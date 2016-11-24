Мер Винників про специфіку роботи на посаді голови міста-сателіта Львова, проблеми та перспективи, втрати і досягненняЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень: 14-18 листопада
Підсумки місії МВФ — транш під питанням, антикорупційна неефективність, знецінення гривні та перспективи ростуЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 31 жовтня – 4 листопада
Корекція прогнозів, дерегуляція, доопрацьований держбюджет та інвестиційна активністьЧитати далі »
Львівщина проситься на головну роль
Губернатор Олег Синютка під час 16-го Економічного форуму у Львові заявив, що ключову роль у перетворенні України Київ має відвести Львівській областіЧитати далі »
Купить подарок можно всегда – к любому событию и даже без повода
На сегодняшний день купить подходящий подарок достаточно легко. В интернет-магазине несложно найти как недорогой, но оригинальный презент, так и что-то дорогостоящееЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 24-28 жовтня
Е-декларування та транш МВФ, несподіваний ріст мінімальної зарплати та провал у рейтингу Doing BusinessЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 17-21 жовтня
Перше читання бюджету та антирейдерський закон, чутки та реальність у банківському секторі, оптимістичні прогнози та PolskiBus в УкраїніЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 10-14 жовтня
Експортні рекорди, банківські злиття, тиск на гривню та закриття бізнесуЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 3-7 жовтня
«Антикорупційна мобілізація» МВФ, податкова реформа, повернення інфляції та пожвавлення авторинкуЧитати далі »
Головні події в економіці України за тиждень. 26-30 вересня
Падіння конкурентноспроможності, поради МВФ та нові інвестиціїЧитати далі »